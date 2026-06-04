ಶಿಲೆಕಲ್ಲು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: ವಶ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒಡೆದು ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ, ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಾಹನ ಸಹಿತ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿತರಾದ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಕಿಣಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಬಿಪಾದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಮುರುಳೀಧರ ನಾಯ್ಕ್ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲು ಕಳವು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರುವ 95 ಶಿಲೆಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಚಮ್ಮಡಿ -4, ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿಗೆ -2, ಚೇಣ್ಗಳು- 4, ಕಬಿಣ್ಣದ ಸರಳು -1, ಕಬಿಣ್ಣದ ಹಾರೆ -01, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ -1 ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ -1, ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ -1 ಇವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಕಳ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-28-1766423952</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>