ಕಾರ್ಕಳ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಜಾಮಿಯ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್, ಸುಗಮ್ಯ ಲಯನ್ಸ್, ಇಂಚರ, ಕೊರಗ, ಸಂಪದ ಮತ್ತು ಜೈನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಸುಗಮ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಲ್ಡಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಸಿದರು. ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹುಮೈರಾ ಅವರು, 'ನೆರೆಕರೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಪ್ನಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಲಿಡಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಶಂಷಾದ್, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಲಾ ಎನ್. ಪೂಜಾರಿ, ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅನಿತಾ, ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ ವಸಂತಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಡುಪಿಯ ಸಂಪದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕ ಸ್ಟಾನ್ಲೀ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇದ್ದರು. ಇಂಚರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯೆಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಜಮಾಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಝಬೀನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಅಫ್ಸಾರುಲ್ ಹುದಾ, ಮೀನಾ ಸಿಂಥಿಯ, ವೀಣಾ ಹರೀಶ್, ತುಳಸಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್, ಶ್ರೇಯಾ, ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಶೈಲಜಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸಂಪದ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಐರಿನ್ ನೊರೋಹ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ