ಪಳ್ಳಿ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೋಹನದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೋಹನದಾಸ್ ನಾಯಕ್ ದಾದಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ದಾದಬೆಟ್ಟು(ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಕಡಂಬು ಶಿರ್ವ(ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ರವಿಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಕಡಂಬು ಶಿರ್ವ(ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಹರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ದಾದಬೆಟ್ಟು ಪಳ್ಳಿ(ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ), ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅಡಪಾಡಿ ಪಳ್ಳಿ (ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಅರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಉಬರಬೆಟ್ಟು ನಿಂಜೂರು(ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಜಡ್ಡು ಪಳ್ಳಿ (ಪ್ರವಾಸ ಸಂಘಟಕ).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-28-1093538983</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>