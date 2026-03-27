ಕಾರ್ಕಳ: ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವ ಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಜಯರಾಮ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಅನಂತಶಯನದ ವಿಕಾಸ್ ಟವರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮ್ ರಾಜ್ ಕಾಟನ್ನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಾದ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಘನತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಕಳ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಡಬಹುದಾದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್. ಅವರು ಮೊದಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಮತ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಮತ್, ರಾಮ್ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗಿನ್ನನ್, ಝೋನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ., ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಾ ಎಸ್. ಜೈನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-28-720368537