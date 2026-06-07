ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಗಿಡ ನಾಟಿ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೆಂಜಾಳ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕಿಸಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಆರತಿ ಅಶೋಕ್ ಪೇರಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ವನಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟ ಗಿಡದ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೆಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪದ್ಮಕುಮಾರಿ ಕೃಷಿ ಕಿಸಾನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಟಿಕರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಿಸಾನ್ ಕೃಷಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಕೀರ್ತಿ ಜೈನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸವಿತಾ ಕುಮಾರಿ, ಅರ್ಚಕ ಸತೀಶ್ ಭಟ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಹಲ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಆರತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಸಹಕಾರ, ನಿಡ್ಡೋಡ್ಡಿಯ ವಿನೀಶ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನಾಗಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪದ ಗಿಡ ಸಹಿತ ಸುಮಾರು 300 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ, ಪೇರಳೆ, ನೇರಳೆ, ಲಾವಂಚ, ಮಾವು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಾರಾವಿಯ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆಗ್ರೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜೂಟ್ಟು, ರೆಂಜಾಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮುನಿರಾಜ್, ನಾಪಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಂಬೈ, ಶೈಲೇಶ್ ಜೈನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್, ನಾಗೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಳ, ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ರೆಂಜಾಳ, ರತ್ನವರ್ಮ ಜೈನ್ ಪಾಂಡೀಲ್, ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಂಜಾಳ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಆರ್. ವರದರಾಯ ಪ್ರಭು ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-2097629568</p>