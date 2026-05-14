<p>ಕಾರ್ಕಳ: ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್ ಈಚೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಂತಶಯನದ ರೋಟರಿ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಗೃಹ ಪತ್ರಿಕೆ ‘ಐಕ್ಯ’ ವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಪತಿ ಪ್ರಭಾ ನಿರಂಜನ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ನಾಯಕ, ರೋಟರಾಕ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನ್ಸ್ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ವಯ್ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿವಾಸ್ ಎಂ.ಆರ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಂಬಾಡಿ ಪದವು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ₹8 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಕಪಾಟು, ಅಸ್ವಸ್ಥ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹6 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ, ರೋಟರಿ ಬಾಲ ಭವನಕ್ಕೆ ₹12 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರೋಟರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಗೋಡೆಗೆ ₹15 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಯಿತು. ಮೈತ್ರಿ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅನ್ವಯ್ ನಾಯಕ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ಕುಡ್ವ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-28-1419075766</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>