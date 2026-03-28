ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ

ವಾಸುದೇವ ಭಟ್

ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಣೂರು ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಸಾಣೂರು ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಣೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೈದಾನದ ಎದುರು ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಣೂರು ಸೇತುವೆಯ ಆರಂಭದ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನ ತನಕ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಮನವಿ ನೀಡಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸದರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿಲುವು ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಾರು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ಯುಗಾದಿಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸಾಣೂರುಗುತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಾಲಕ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ