ಸಾಲ್ಮರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲ್ಮರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಮೀಯ್ಯತುಲ್ ಫಲ್ಹಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುಸ್ತಕ, ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಮೀಯ್ಯತುಲ್ ಫಲ್ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಪಕ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ 140 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕದ ಜಮೀಯ್ಯತುಲ್ ಫಲ್ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ದಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ, ನದೀಂ ಕುಂಟಲಪಾಡಿ, ತಾಜ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾಸಿರ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಯಿರಾಬಾನು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್, ಜಮೀತ್ಯುತುಲ್ ಫಲಾಹ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-28-1679937041</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>