ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ

ವಾಸುದೇವ ಭಟ್

ಕಾರ್ಕಳ: ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ₹50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲ ಯಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದಿ ಸುವ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳವರೆಗೆ ದೃಢವಾದ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಣ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಶೇ 100 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಸ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಹೊಂದಿದ ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ-ದೃಶ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಸ್ತೆ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಜಲಾವೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿವೆ.

ಸಾಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಚಾವಣಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬ