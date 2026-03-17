ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆ: ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು

ಕಾರ್ಕಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಮೀಪ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕರ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಲು ಯಾವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಶಾಮಿಯಾನಗಳು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿದಿವೆ' ಎಂದರು.

ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಿರಾಜ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಜನ ಸೇವಕರಾದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭದರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ, ಪರಶುರಾಮ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಆನಂದ ಜೋಸೆಫ್, ಅನಿತಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾನು ಭಾಸ್ಕರ, ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ದಿವಾಕರ ಮೊಯಿಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇಲಾಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.