ಕಾರ್ಕಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಅನಂತಶಯನದ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದೇ ದಿನ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರಶ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಶ್ಮಿ, ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯೆ ಐ.ಕೆ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಅವರನ್ನು ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಮಾ ಚಿಪ್ಳೂಣ್ಕರ್ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿಜಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಧಾ ಪ್ರಭು, ಸ್ವಾತಿ ಸಂತೋಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಲಜಾ ರತ್ನಾಕರ್, ಸ್ವಾತಿ ತಮಣ್ಕರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಫಾಟಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಶಿಕಲಾ ರಾವ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>