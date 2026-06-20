ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ವೀಣಾ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು

<p>ಕಾರ್ಕಳ: ‘ಗಾನ, ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಎಸ್.ಡಿಎಂ.ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪೆರ್ವಾಜೆ ಸುಂದರ ಪುರಾಣಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿನ ಯಕ್ಷ ಕಲಾರಂಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪ್, ‘ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಚಾಲಕ ಕಾಂತಾವರ ಮಹಾವೀರ ಪಾಂಡಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟಕದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾರಂಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮನೋಹರ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಮಡಿವಾಳ, ರವಿಕಾಂತ್ ಶೆಣೈ, ಕೃಷ್ಣ ಮಡಿವಾಳ, ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಕೀರ್ತನ್ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ದಿವಾಕರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವೇದಾವತಿ, ರೇವತಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-28-1153685611</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>