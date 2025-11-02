ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ₹200 ಕೋಟಿ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್

70ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪಥಸಂಚಲನ, ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು
