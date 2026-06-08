ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಶೇ 5 ರಿಂದ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಉಡುಪಿ: </strong>ತೈಲ, ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರವು ಜೂನ್ 9ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಜಲು ವಾಹನ (ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್) ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಯಿಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸೆಸ್ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ರಸೋಲಿಂಗ್ ದರ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ ಮಾಲಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಹೊಸ ದರದ ಅನ್ವಯ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ₹95 ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ₹100 ಆಗಲಿದೆ, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ₹12 ಇದ್ದುದು ₹15 ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಇದ್ದ ₹60 ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ₹63 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜವರ್ಮ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಸದಾನಂದ ಚಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>