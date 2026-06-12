ಕಟಪಾಡಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ

<p>ಶಿರ್ವ: ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕಾಸರ ಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ದವರಿಗಾಗಿ ‘ಭಜನಾ ವೈಭವ -2026’ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಯುವ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಗುರುದಾಸ್, ಅಮೃತಾ ಎ.ಜಿ.ಎಸ್., ನವಮ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಡಿಪು, ತೇಜಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಗುರು ಅಭಿಷೇಕ್, ಧೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹದಿನೆಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಅವರು ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಆಚಾರ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆವೂರು ಯೋಗೀಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಕೆ.ಮುರಹರಿ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ಹರೀಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಆಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಗುರುದಾಸ್, ಖಜಾಂಚಿ ಎ.ಜಿ.ಸದಾಶಿವ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಅರ್ಚನಾ ಆಕಾಶ ಭವನ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸ್ನೇಹಾ ಗುರುದಾಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-28-477610093</p>