ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p>ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ): ಇಲ್ಲಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೇಳದಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಚೆಗೆ ಕಿರು ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಕೀಶೊರ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೀತಾ ಮಿಶನ್, ಪುರಸಭೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಣಿ ಆಳ್ವ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಬಾಲೇಶ್, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾ, ಚೈತ್ರಾ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-1536723354</p>