ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 0:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupidakshina-kannada
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT