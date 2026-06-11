ಗುರುವಾರ, 11 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭ

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ, 13ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕೆ.ಸಿ.ರಾಜೇಶ್‌
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:44 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 8:44 IST
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ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಆಶ್ರಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಸುನೀಲ್ ವೇಗಸ್ ಧರ್ಮಗುರು
Udupi

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