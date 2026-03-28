ಕೊಡೇರಿ: ರಾಮನವಮಿ– ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ

ಬೈಂದೂರು: ಕೊಡೇರಿ ಹಕ್ರೆಮಠ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದರಿದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದಯಕಾಲದ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಹ ಭಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಲರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತೆಯರ ಒಡಗೂಡಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರಗಿತು.

ಸಂಜೆ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ದೇವರ ಪುರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಂದಿರದ 107ನೇ ವರ್ಷದ ತ್ರಿಕಾಲ ಭಜನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ (ಮಾ. 28) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.