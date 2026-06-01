ಕುದುರೆಮುಖ‌, ಗಂಗಡಿಕಲ್, ಕುರಿಂಜಾಲ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಚಾರಣ ಇಂದಿನಿಂದ

ಕಾರ್ಕಳ: ಕುದುರೆಮುಖ, ಗಂಗಡಿಕಲ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಕುರಿಂಜಾಲ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

'ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 'ಅರಣ್ಯ ವಿಹಾರ' ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಎಸ್ಒಪಿ ಪ್ರಕಾರವೇ ಚಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದು ಕುದುರೆಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್ಒ ಶಿವರಾಮ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಾರಣ ತಾಣಗಳು ಜೂನ್ 15ರ ಬಳಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಗಲಿವೆ. ಚಾರಣಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ 300 ಸ್ಥಳೀಯ ಗೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಾಕಿಟಾಕಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಾರಣದ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-4-110585278