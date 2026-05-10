ಕುಂಭಾಸಿ: ಹೊಸ ಪುಷ್ಪ ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆ

<p>ಕುಂದಾಪುರ: ಕುಂಭಾಸಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರಮಠವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾಗಾಚಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪುಷ್ಪರಥವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಿನೇದಿನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಠ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಠ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಪುಣ್ಯ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯಂದು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಮಂತ ಶರ್ಮ, ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಬಡಾಕೆರೆ ಲೋಕೇಶ ಅಡಿಗ, ಪ್ರೊ.ಪವನ್ ಕಿರಣ್ ಕೆರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಭಟ್, ದಾಮೋದರ ಶರ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು, ಕುಂಭಾಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಡಿಗ ಬಡಾಕೆರೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-28-331474674</p>