ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಅವಳಿ ಕೆರೆಗಳು: ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿವೆ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ

ಕುಂದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವಳಿ ಕೆರೆಗಳಾದ ಮೂಡುಕೊಳ ಹಾಗೂ ಪಡುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜಲಮೂಲ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

29 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನರೇಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಡಿಲು ಬಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭತ್ತ, 2 ಬಾರಿ ಧಾನ್ಯ, ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಡುಕೊಳ ಮತ್ತು ಪಡುಕೊಳಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ, ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ 7.94 ಎಕರೆಯ ಮೂಡುಕೊಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸುತ್ತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿನ ತಾಪತ್ರಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ರಾಶಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೂಳಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 29 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅವಳಿ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹ.

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ: ಅವಳಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೊಳದ ಸುತ್ತ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ: ವಾರಾಹಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದಿಂದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ₹180 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಜಾಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೂಳು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳಿನ ವಿಲೇವಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ — ಶೇಖರ್ ಚಾತ್ರಬೆಟ್ಟು ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ

ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ — ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂ