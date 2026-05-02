ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡು: ಬುದ್ಧಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ

ಕುಂದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಕುಂಜೆಯ ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ್ ಬುದ್ಧನಜೆಡ್ಡು ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಭೀಮ ಘರ್ಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ 2,570ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ಅವರು ಬುದ್ಧವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶಗಳಾದ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಭೀಮ ಘರ್ಜನೆ) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಲ್ಲೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿದರು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸವಲತ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ತಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಘ ಶಿರೂರು, ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ಸಂದೇಶ್ ನಾಡ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಾಲ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ದುರ್ಗಿ ನಕ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಜಗೋಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಚಂದ್ರ ಕಾಸನ್ಕಟ್ಟೆ, ಚಂದ್ರಮ ತಲ್ಲೂರು, ಸಂದೀಪ್ ನಾಡ, ಸದಾಶಿವ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ, ನಾಗೇಶ್ ಆರಾಟೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆರಂಜಾಲು, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೆಳ್ಳಾಲ, ಸಾಧು ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ, ಮಾರಿಯಪ್ಪ ಪಿಂಗಾಣಿ, ಗೌತಮ ತಲ್ಲೂರು, ಗಗನ್ ತಲ್ಲೂರು, ಜ್ಯೋತಿ ತಲ್ಲೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡ್ಡೆಯಂಗಡಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಸುವ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>