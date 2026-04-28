‘ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ’

ಕುಂದಾಪುರ: 'ದೇಶದ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸಹ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಕರಣಗೊಂಡು, 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೋಡಿಯ ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕುಂದಾಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕೋಡಿ ಶಾಖೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಕೋಡಿಯ ಚಕ್ರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ, ಸೇವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿಲಾಫಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಗೋದಾಮು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಎ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಂದಾಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ₹60 ಲಕ್ಷ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭ ಇಂದು ₹97 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹60 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಠೇವಣಿಯು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಘ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ ಶಂಕರ ಬಂಗೇರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, ಶಶಿಕುಮಾರ ರೈ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಕೋಡಿ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋಡಿ, ಸೀತಾರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಕೋಡಿ ಚಕ್ರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಖಾರ್ವಿ ಕೋಡಿ, ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಚ್. ಪೂಜಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೇರಿಗಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಹೊಳ್ಳ ವಂದಿಸಿದರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡುಕೋಣೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>