ದಸಂಸ ಭೀಮಘರ್ಜನೆ: ಬಡಮಹಿಳೆಗೆ ನೆರವು

ಕುಂದಾಪುರ: ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಬಡ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಗಿರಿಜಾ (55 ವರ್ಷ) ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ (ಭೀಮಘರ್ಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವು ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಮನೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಗುಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿತ್ತಾದರೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮನೆ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಕವೇ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಸಂಸ, ಭೀಮಘರ್ಜನೆ ನೆರವು: ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ದಸಂಸ ಭೀಮಘರ್ಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಯುವಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ದಾನಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೆರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ದಸಂಸ ಭೀಮಘರ್ಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ತಲ್ಲೂರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>