ವಿತರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯ 50 ಸಾವಿರ ಸಸಿ

<p><em>ಸುಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್</em></p>.<p>ಹೆಬ್ರಿ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹೆಬ್ರಿ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ವೇಣೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಮಾವು, ಮಹಾಗನಿ, ನೇರಳೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಹಲಸು, ಬೇವು, ರಕ್ತಚಂದನ, ರಾಮಪತ್ರೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ: ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ 8X12 ಅಳತೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ₹6, 6X9 ಅಳತೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ₹3ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷ 35, ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40, ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50ರಂತೆ ಒಂದು ಸಸಿಗೆ ₹125 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಲಭ್ಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವಂತಹ ಸುಮಾರು 30 ವಿಧದ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣು, ಗೊಬ್ಬರ, ಮರಳು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಗುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಾಳೆ, ಹೊಳೆಮಕ್ಕಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಹೆಬ್ಬಲಸು, ದೂಪ, ಮಹಾಗನಿ, ನೆಲ್ಲಿ, ದೀಟಿ, ರೆಂಜಾಲ್, ತೇಗ, ಮತ್ತಿ, ಗುಳ್ಳುಮಾವು, ಬೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಸಸಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಬ್ರಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುಂಬಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-28-341230568</p>