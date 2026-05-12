ಕುಂಭಾಸಿ ಮಠ: ಪುಷ್ಪ ರಥೋತ್ಸವ

ಕುಂದಾಪುರ: ಕುಂಭಾಸಿಯ ನಾಗಾಚಲ ಬೆಟ್ಟದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಅವರಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ನೂತನ ಪುಷ್ಪರಥದ ಪ್ರಥಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರು ದೇವರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಪರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಪುನೀತರಾದರು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉದ್ಯಮಿ, ಮೂಲತಃ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು ಸೇವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಥ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನೀಲಾವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಋತ್ವೀಜರು ರಥ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಸ್ನಪನಾದಿವಾಸ ಹೋಮ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ಆರೋಹಣ– ಅವರೋಹಣ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಥದ ದಾನಿಗಳಾದ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು, ಶಾಂತಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂಜರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಮಂತ ಶರ್ಮ, ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಬಡಾಕೆರೆ ಲೋಕೇಶ ಅಡಿಗ, ಕುಂಭಾಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಡಿಗ ಬಡಾಕೆರೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಡಿಗ ಬಡಾಕೆರೆ, ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥ ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಯು.ಎಸ್.ಶೆಣೈ, ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಚಾತ್ರಬೆಟ್ಟು, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಶಂಕರ ರಾವ್ ಕಾಳಾವರ, ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕೆ. ಶ್ರೀರಮಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಕೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಹಟ್ಟಿಯಂಗಡಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಚ್. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಣಿ ಕೃಷ್ಣದೇವ ಕಾರಂತ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೋಡು, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೊರ್ಗಿ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾದಿರಾಜ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕುಂಭಾಸಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತ್, ಮಹೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಮಠದ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>