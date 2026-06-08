ಪಾರ್ವತಿ ಐತಾಳರ ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಕುಂದಾಪುರ: ಲೇಖಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ. ಐತಾಳ್ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಮಲಯಾಳಂ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಅವರ ‘ಅಪರ್ಣಾಳ ಸೆರೆಮನೆಗಳು– ಅಶ್ವತಿಯದ್ದೂ’ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೆಂಕಟ್ರಾಮ ಭಟ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ಐತಾಳ್, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲರಿಯದೆ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಾದಂಬರಿ. ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಮಲಯಾಳಂ ಮಹಾಮಂಡಲದ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಸಿ) ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ದಾನ ನೀಡುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಿನೋದ್ ಟಿ. ಆರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿನೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿನಿಲ್ ವಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈ.ಎನ್. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸ ವಂದಿಸಿದರು, ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-28-1924619407</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>