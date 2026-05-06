‘ರಜಾರಂಗು-26 ’ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕುಂದಾಪುರ: 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಯ ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಮೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವೃಂದವು ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ರಜಾರಂಗು-26' ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆರಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾವೃಂದವು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಭಾಗದ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಉಳಿಸುವುದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹರ್ಷಿತ ಅಮೀನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಆಚಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>