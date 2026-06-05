ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ: ಮಹಿಳೆಗೆ ₹5.69 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ಕುಂದಾಪುರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5,69,069 ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಂದಾಪುರದ ಕೆಳ ಖಾರ್ವಿಕೇರಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜ ಖಾರ್ವಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಣೀತಾ (38) ಎಂಬುವರೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಕಳೆದ ಮಾ.10ರಂದು ಪ್ರಣೀತ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಜಿಡಿವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು 70827 32342 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದ ಪ್ರಣೀತಾ ಆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ₹ 40 ಲಕ್ಷದ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಂಚಕನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋದ ಮಹಿಳೆಯು, ಸಾಲದ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಮಾ.11ರಿಂದ ಏ.13ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ₹5,69,069 ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಆತ ಹೇಳಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಡ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಾನು ನೀಡಿದ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಂಚಕನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಪೀಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-28-1105094337</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>