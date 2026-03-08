ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ

<p><strong>ಕಾಪು</strong> (ಪಡುಬಿದ್ರಿ): ‘ಶಾಸಕನಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾದೂರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಕಂಬಳದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿಕೂರಿನ ಎಂ-11 ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಕಂಬಳದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರಾಗತ ಕಂಬಳವನ್ನು ಜೂಜುಕೋರರ ಕೂಟ ಎಂದು ಸೊರಕೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ. ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ–ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೈವ–ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p> ಮುಖಂಡರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಟಪಾಡಿಯ ಪೇಟೆಬೆಟ್ಟು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖಂಡ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಪು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಶರಣ್ ಮಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೂರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಶಿಲ್ಪಾ ಸುವರ್ಣ ನೀತಾ ಗುರುರಾಜ್ ಸಂದೀಪ್ ಕೇಸರಿ ಯುವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>