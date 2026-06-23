ಸಾಹಿತಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಶಿರ್ವ: ‘ಸಾಹಿತಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ, ಸಣ್ಣಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತೆ, ಸಣ್ಣಕತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅನನ್ಯ’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಬಿ. ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅವರ ಜೀವನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ‘ಎ ಬಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡುಬೆಳ್ಳೆಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ದುಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯದತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಪೂಜಾರಿಯವರು ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಾಧನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೌಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ, ‘ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನನ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳೆ ಸಿ.ಎ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾಜಿ ಎಸ್. ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೀತಾ ವಾಗ್ಲೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲಮೆ, ಜೋಯ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸುಜಾತಾ ಸುವರ್ಣ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಪಾ ಪಿ. ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-28-1135394145</p>