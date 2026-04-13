ಮುದ್ರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾತನಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆ

ಹೆಬ್ರಿ: 'ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿ, ಪ್ರವಚನಕಾರ ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದ್ರಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುದ್ರಾಡಿ ಶಾಲೆ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ತೃತೀಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೆ.ಎಂ ರಾಘವ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಸಂಸ್ಮರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳಗಳ ಯಜಮಾನ ಪಿ.ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಅಂಬಾತನಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುದ್ರಾಡಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್. ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಬಾತನಯರ ಸಹೋದರ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ರಾಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಕಳದ ವೈ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ತುಳು ಹರಿಕಥೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುದ್ರಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಂಡಾರಿ ಮುದ್ದೂರು, ಅಂಬಾತನಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕಮಕ್ಕ, ಸುಮ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಪುತ್ರ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಲಲಿತಾ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಶೋಭಾ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರಮೋದಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಉಷಾ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೆಗಡೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಧಿತಿ ಮುದ್ರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>