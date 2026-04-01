ಮೂಲ್ಕಿಯಿಂದ ಕಾಪು ಹಳೆಮಾರಿಗುಡಿಗೆ: ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಪಾದಾಯಾತ್ರೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಮೂಲ್ಕಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಕಾಪು ಶ್ರೀವೆಂಕಟಮರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾಪು ಶ್ರೀಹಳೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾಪು ಶ್ರೀಹಳೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಮೂಲಕ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಎರ್ಮಾಳು, ಉಚ್ಚಿಲದ ಮೂಲಕ ಕಾಪು ಶ್ರೀವೆಂಕಟಮರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳೆ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಬಳಿಕ, ಎರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದವು. 20ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿಯ 14 ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮೂಲ್ಕಿ ಒಳಲಂಕೆ ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಅತುಲ್ ಕುಡ್ವ, ಯು. ಜಯರಾಮ ಶೆಣೈ, ತಂತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಪರ್ಯಾಯ ಅರ್ಚಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್, ವೈದಿಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್, ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ ಪ್ರಭು, ಕಾಪು ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಶೆಣೈ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ರಾಮ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ನಾಯಕ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮಜೂರು, ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀಧರ ಆನಂದ್ರಾಯ ಶೆಣೈ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಭಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಹಿರಿಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಣೈ, ಕಾಪು ಪೇಟೆಯ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-28-1400173907