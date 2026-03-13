ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

<p><strong>ಕಾರ್ಕಳ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಅನಂತಶಯನ - ಗೊಮ್ಮಟಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಯು ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆನಿಸಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂದು ಸಾಲ್ವೇನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆರೆಯ ದಂಡೆ (ಆವರಣ) ಹಲವೆಡೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಹಾಗೂ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ನೀರು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ನಗರದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಕೆರೆಯ ಕುರಿತು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿ ಶ್ರಮದಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡ ಸಾಲ್ವೇನಿಯಂ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರಮದಾನ ನಿರಂತರ ನಡೆಸಿ ಕೆರೆಯ ನಿರ್ಮಲ ಪರಿಸರ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ವರ್ಣ ಕಾರಂಜಿಯ ಸೊಬಗು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು. </p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಕಳದ - ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2027ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆ (ಆವರಣದ) ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಒರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೆರೆಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೇ ಪುರಾತನ ನಾಗನ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದೇವತೆಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊರ ಪರವೂರಿನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದೇವತಾ ಸಾನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡೆದು ಸುಂದರವಾದ ನಾಗಬನ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಕಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಕಳ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>