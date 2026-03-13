ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಅನಂತಶಯನ-ಗೊಮ್ಮಟಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಸಾಲ್ವೇನಿಯಂ ಕಳೆ; ದಂಡೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ
ವಾಸುದೇವ ಭಟ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಕಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
– ಹರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಕಳ
Udupi

