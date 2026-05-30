ಕೊರಗ, ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮೊಟಕು

ಉಡುಪಿ: ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿತರಣೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಅಥವಾ ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3,120 ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

'ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ ಕೊರಗ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಷಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಳೇ ಟೆಂಡರ್ದಾರರಿಂದಲೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. –ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಗ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ