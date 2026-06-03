ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p>ಶಿರ್ವ: ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಚಾಲಿತ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವ ಪಾಟಾಳಿ ಅವರು ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಎ ಕೋಟಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಸ್ನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವ ಪಾಟಾಳಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕ ರಾಮ ಅಮೀನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಶಿಯೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರೀಶ್ ಜಿ.ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವಾಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಕಟಪಾಡಿ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲಮೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾಪು, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಉಷಾ ಎಸ್, ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸ್ವಾಗತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಸುಮಾ ಅಮೀನ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನ್ವಿತಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-28-1063758625</p>