ರೈಲಿನಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

<p><strong>ಕಾಪು (ಪಡುಬಿದ್ರಿ):</strong> ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನಂಜೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ರೈಲಿನಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಗೋವಿಂದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಐದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸೂರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕ ನಾಗರಾಜ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವಾದರು. ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>