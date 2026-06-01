<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಬಾಲವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಜನಾ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಈಚೆಗೆ ಅದಮಾರು ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ ಜೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಪಾಣಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲೂರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಜನಾ ಅರ್ಚಕ ರಮೇಶ ಆಚಾರ್ಯ, ಭಜನೆ ಸಂಚಾಲಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಬೈದಶ್ರೀ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎರ್ಮಾಳು, ದುರ್ಗಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕುಂಜೂರು, ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುವಕ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-28-2145082067</p>