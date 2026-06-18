ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಭಜನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಿ.ಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಮಟ್ಟು ಪಟ್ಣ ನೂತನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿ ಜಿ ಪುತ್ರನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಯಶಪಾಲ್ ಎ.ಸುವರ್ಣ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್, ದ.ಕ.ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ಉಚ್ಚಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಅವರಾಲು ಕಂಕಣಗುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್, ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಸೀತಾರಾಮ ಎಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಆಲಡೆ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರಾಲು ದಾರಡಗುತ್ತು ಉದಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮತ್ಸೋದ್ಯಮಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನದಾಸ್ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ, ಹೆಜಮಾಡಿ ಏಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಉದ್ಯಮಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾವರ, ಗಣೇಶ್ ಗುಜರನ್, ಲೋಕೇಶ್ ಅಮೀನ್, ಎಸ್ಕೆಆರ್ಡಿಪಿ ಕಾಪು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ ಗುರಿಕಾರ, ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಮೆಂಡನ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀಧರ ವಿ ತಿಂಗಳಾಯ, ಧನಂಜಯ ಎಲ್ ಬಂಗೇರ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಮೆಂಡನ್, ಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರೇಮಾ ಆರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ತೇಜಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಶೋಭಿತಾ ಭರತೇಶ್, ಅರ್ಚಕ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಟ್ಟು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಲವ್ಯ ಯು ಪುತ್ರನ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-28-104075164</p>