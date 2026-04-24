ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ: ದಿವ್ಯಾಭರಣ, ಪರಿಕರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿವ್ಯಾಭರಣ, ಪರಿಕರಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಲ್ಸಂಕ ಬಳಿಯ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೇಟೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ, ಚೆಂಡೆ, ವಾದ್ಯ ವಾದನ ಸಹಿತ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಆ ಬಳಿಕ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ರಜತ ಪಾಣಿಪೀಠ ಸಹಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಕವಚ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಾಣಿಪೀಠ ಸಹಿತ ರಜತ ಕವಚ, ಪಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾವಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಖರ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಆಶಾ ಸದನದ ದಿ. ಆಶಾ ಡಾ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಶಿಖರ, ಕಂಕಣಗುತ್ತು ಹಿತಾವತಿ ಮಹಾಬಲ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ರಜತ ದ್ವಾರ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ದಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಜತಮಯ ದ್ವಾರ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರಜತ ಮುಖ, ದೇವಾಡಿಗ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ನೂತನ ಪಂಚವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಕರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-28-1071046801</p>