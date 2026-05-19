ಬ್ಯಾಗ್‌ ವಾಪಸ್‌

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಜಗದೀಶ ಹಾಗೂ ಆಶಾಲತಾ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸಮೀಪದ ಹಾಲಿನ ಬೂತ್ನ ಆಶಾಲತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಿಸಿ, ಯಾರಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವಾರಸುದಾರರು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಶಕ್ತಿವೇಲು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಲಕಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾತಿಮಾ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-28-59554649</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>