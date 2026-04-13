ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಂಗಣ ಶನಿವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಭಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ರಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಲ್ಲವರ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, 'ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ' ಎಂದರು. ಡಾ. ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕ ಜಿ. ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಉಪ್ಪಳದಿಂದ ಬೈಂದೂರು ತನಕ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎ ಗಫೂರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಮುದ್ರಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಯ ಸುವರ್ಣ, ಗಣ್ಯರಾದ ಮನೋಹರ್ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಣೈ, ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಾಜಿ, ಮೋಹಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರಿತಾ ಶಿವಾನಂದ್, ಪ್ರಭಾಕರ ಎಸ್. ಪೂಜಾರಿ, ಚರಣ್ ಶಾಂತಿ, ಶೇಖರ ಎಲ್. ಸಾಲಿಯಾನ್, ಮಾಧವ ಆರ್. ಪಾಲನ್, ವಿಠಲ ಬಿ. ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಐತಪ್ಪ ಎಸ್. ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸಖೇಂದ್ರ ಬಿ. ಸುವರ್ಣ, ಮಧು ಪಾಲನ್, ಉದಯ ಸನಿಲ್, ಸರಿತಾ ಎಸ್. ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರೇಮಾ ರಾಘು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಂ ಕಾಪು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. ಸಚ್ಚೇಂದ್ರ ಅಂಬಾಗಿಲು ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>