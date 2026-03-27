ಸ್ವರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಚೇಂಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಕಾಪು ಹಳೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಿಯ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ (ಗದ್ದಿಗೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ-ಸ್ವರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಕೆ.ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿ ಮಡುಂಬು ಮಾತನಾಡಿ, ರಕ್ಷಣಾಪುರ ಕಾಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೃ ಸಮಾನವಾದ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀಧರ್ ಆನಂದ್ರಾಯ ಶೆಣೈ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳೇ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗದ್ದುಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ ಸ್ವರ್ಣ ಗದ್ದುಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾಪು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ವರ್ಣ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಭಟ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಪು ದಂಡತೀರ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್, ಕಟಪಾಡಿ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಕಟಪಾಡಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಯು. ಅನಂತ ಪಡಿಯಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶೀ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಣೈ, ಕಾಪು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಪು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಶ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಕಾಪು ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊರೆಕಳಗುತ್ತು, ಉದ್ಯಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಪು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್. ಮೆಂಡನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ಹಳೇ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಶೆಣೈ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮೊಕ್ತೇಸರ ರಾಮ ನಾಯಕ್ ವಂದಿಸಿದರು. ಸದಾನಂದ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>