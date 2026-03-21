ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವಡೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

'ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್...' ಎಂಬ ತಕ್ಬೀರ್ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಮಾಜ್ ಬಳಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕಬರ್ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರದರ್ಶನದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾನ ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್ ಅನ್ನು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.

ಮಜೂರು ಮಲ್ಲಾರಿನ ಬದ್ರಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ಅನ್ನು ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಖಾಫಿ ಅಲ್ ಖಾಮಿಲ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಾರೂಕ್ ಚಂದ್ರನಗರ ಈದ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಕಾಪು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಕನ್ನಂಗಾರ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಸಅದಿ ಕಿನ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯಿತು. ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬ್ ಟಿ.ಎಚ್. ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಸಖಾಫಿ ತೆಕ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಕಾಪು ಸಮೀಪದ ಕೊಂಬಗುಡ್ಡೆಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಜದೀದ್ ಕಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪರ್ವೀಜ್ ಆಲಮ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಮಾಜ್ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಬೀಹ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಝಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ಕಾಪು, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎರ್ಮಾಳು, ಮುದರಂಗಡಿ, ಪಲಿಮಾರು, ಕಾಪು ಪೊಲಪು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೂ ಈದ್ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯಿತು.