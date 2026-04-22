ಸಾಲ ವಾಪಸ್‌ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ: ದೂರು

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಾಸು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಚ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ (30) ಅವರು, ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಸಾತಿಕ್ಗೆ ₹75 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಣ ವಾಪಸು ಪಡೆಯಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸಾತಿಕ್ ಅವರು ನಡಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮನೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ವರುಣ ಅವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಬಲಭಾಗದ ಗಾಜಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಬಳಿಕ ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಬದಿಯ ಗಾಜುಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260422-28-1757125213