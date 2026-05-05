ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಗೊಂಡಿರುವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮಹಾ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಜರಗಿದವು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಜ, ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಅಯುತ ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾಗ, ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾರಿಕೇಲ ಗಣಯಾಗ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ, ನಿತ್ಯಬಲಿ, ಮಹಾಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಮಂಗಳ ಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ, ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಜರಗಿತು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರರಾದ ರತ್ನಾಕರರಾಜ ಅರಸು ಕಿನ್ನಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದರು.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಿ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಂದಿರ ಖಾದಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟೆ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊರಿಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು.

ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಜನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ: ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ದೈವೀಕ ಚಿಂತನೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಸದಾ ಭಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಜಗತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ, ಸುಭದ್ರತೆಯ ದೇಶವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಊರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಘುಪತಿ ಭಟ್, ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆ.ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬಯಿ, ಕೊರ್ನಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ಅನಂತರಾಜ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಆಶಾ ಸದನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದರ್ಶ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅರ್ಚನಾ ಸಚಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಂ ಎಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೀಡು, ಅವರಾಲು ಕಂಕಣಗುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಗ್ಗೇಡಿಗುತ್ತು ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಶಿವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳು, ಪಾವಂಜೆ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬಯಿ, ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಡು ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ್ ಅರಸು ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಳರು, ಕೊರ್ನಾಯ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್, ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಕೊರ್ನಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್, ಅವರಾಲು ಕಂಕಣಗುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ,