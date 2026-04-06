ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ: ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: 'ಏ. 23ರಿಂದ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಳದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕಾಪು ಶಾಸಕ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಏ. 26ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಳದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಏ. 26ರಂದು ಬೃಹತ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ದ.ಕ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯದ 3 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ನ್ನು, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರ ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ್ ಅರಸು, ಪಿ. ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ, ಚಂದ್ರಜಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ. ಹೆಗ್ಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಗೋಳಿ, ಹರಿಯಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ನಡಿಕೆರೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಜೆ. ಶೆಟ್ಡಿ, ವೈ. ಸುಕುಮಾರ್, ವೈ.ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಡಿ ನಂದಿಕೂರು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಣೈ, ಹರಿನಾಥ್, ಮರಳಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಲಾಡಿ, ಸುಧಾಕರ್, ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ರಮಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಯಾನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಹಿತ್ಲು, ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಭರತ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಾಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ,ಸುಧೀರ್, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ರ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-28-2107539383</p>