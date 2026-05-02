ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸೊಬಗು

ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ₹33 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿರುನ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಾರಂಪರಿಕ, ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾ ಶಿಲ್ಪ, ದಾರುಶಿಲ್ಪಗಳ ಸಮನ್ವಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗೋಪುರ, ಮಂಟಪಗಳು, ಕಂಬಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜಗೋಪುರವು ದ್ವಿತಲ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಳ– ಹೊರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮಂಟಪದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ, ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ನವೀನ ರೂಪ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಗ್ರಸಭೆ, ಸುತ್ತುಪೌಳಿಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಕಂಬಗಳು ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ದ್ವಿತಲ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಮಂಟಪ, ಮುಖಮಂಟಪ, ವಸಂತಮಂಟಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 64 ಕಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಿಲ್ಪ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿವೆ. ಈ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವು ದೇವಾಲಯದ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>