ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಮಠದ ರಘುವರೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾರಿಕೇಳ ಗಣಯಾಗ, ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ, ಪೂರ್ಣ ನವಗ್ರಹಯಾಗ, ಪೂರ್ಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ, ವಿಜಯ ಗಣಪತಿ ಯಾಗ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಪೂರ್ಣಮಾನ ಅಘೋರಾಸ್ತ ಯಾಗ, ಭೂ ವರಾಹ ಯಾಗ, ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ, ನೂತನ ನಾಗಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುರಾಕ್ಷೋಘ್ನ ಯಾಗ, ಬಿಂಬಶುದ್ದಿ, ಬಿಂಬಾಧಿವಾಸ ನಡೆದವು.

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸೇವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಪಡುಬೆಳ್ಮಣ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು. ದಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತರಾನ ತಂಡದ ಫ್ಯೂಶನ್ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಿತು.

ಇಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ (ಏ. 26) ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 10 ಸಾವಿರ ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿವೆ. ನಂದಿನಿಯಿಂದ 180 ಕೆ.ಜಿ. ತುಪ್ಪ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 3 ಟನ್, ಸಾಗರದಿಂದ 8 ಟನ್ ತರಕಾರಿ, ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಶ್ರೀಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೂರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಸ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ₹19 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1,600 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ್ ಗುಜರಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 317 'ಎಚ್' ಹಾಗೂ 'ಸಿ' ವತಿಯಿಂದ ಸಾಗರದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೆಲ್ಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸ್ವಾಗತ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಾನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ತಿರುಗಿ ನರಳಯತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಾನಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಲ್ನಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಾನಕ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260426-28-1098631976