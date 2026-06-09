ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯ ಸಂಪಾದನೆ

<p>ಪಡುಬಿದ್ರಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಕೆ.ಎಲ್.ಕುಂಡಂತಾಯ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ.ವೈ.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಪೌರಾಣಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕುಂಡಂತಾಯರ 112ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ 33ನೇ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪಾದಕ ಕೆ. ಎಲ್. ಕುಂಡಂತಾಯ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾನು ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರದ ದೇವಾಲಯವು ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಚಯ ಲೇಖನವು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುವುದೂ ತನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಕುಂಡಂತಾಯ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ ಎಚ್. ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ದೇಗುಲದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಡು ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ ಅರಸ್ ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಳ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಡ್ಸಾಲುಗುತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪೇಟೆಮನೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾವಡ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ನಾಯ, ರಮಾಕಾಂತ ರಾವ್, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-28-312586906</p>